Atalanta, Gasperini: "Petagna, Rizzo e Spinazzola fuori fino alla fine"

In vista della sfida tra Atalanta e Lazio, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha parlato così delle difficoltà della sfida: "Dobbiamo giocare la gara al meglio delle nostre possibilità contro una squadra che sta facendo molto bene. All'andata avevamo fatto una grandissima gara, una partita molto bella. In questo momento comunque non c'è da fare conti: mancano tre partite, ma pensiamo solo a questa", ha dichiarato. Poi prosegue: "La Lazio è una grande squadra, forte, basta vedere la stagione che ha fatto. Per noi è anche l'occasione di misurarci con una formazione che sta lottando per la Champions, stiamo bene noi e stanno bene loro: in questo momento le motivazioni sono forti per tutti. Petagna sta male, si è fermato, non c’è, farà l’intervento il prima possibile. Fermi anche Spinazzola e Rizzo fino alla fine del campionato. Melegoni e Bastoni riprenderanno la prossima settimana, voglio inserirli perché nella Primavera stanno facendo una stagione importante".