Atalanta, Gasperini: "Piedi per terra. Contro il PSG liberi di testa e grande voglia"

Dopo il pareggio contro il Verona, il tecnico dell'Atalanta Gasperini è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Abbiamo giocato una buona partita ma è un risultato che ci sta stretto. Purtroppo questa volta non siamo riusciti a essere lucidi, abbiamo avuto occasioni per segnare ma sotto porta non siamo riusciti ad essere lucidi per far gol. PSG? Noi sappiamo la nostra dimensione, la nostra crescita, ora affronteremo una squadra con grandi campioni, domina in Francia da tanti anni, ogni tanto si perde la misura, andremo a giocarcela con la nostre armi, con fiducia ma andremo molto liberi di testa e con la voglia di giocare la Champions".