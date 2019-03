Atalanta, Gasperini: "Possiamo andare in Europa, ma anche restare fuori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di DAZN il successo ottenuto sul campo del Parma: “Felice per risultato, per la prestazione e per i tifosi, avevamo tanta gente al seguito. Rientravamo dopo la sosta e c'è sempre un po' di incognita in questi casi, ma la squadra ha fatto una grande prestazione al di là del risultato. Siamo capaci di fare questo tipo di partite e la nostra autostima cresce. Quale Europa? Ci sono tante squadre che possono sognare di raggiungerla, noi ora rimaniamo con i piedi per terra. C'è tanta concorrenza e tutti danno il massimo, ma noi ci siamo e siamo pronti. I recuperi da svantaggio? Da una parte è buono perché recuperiamo in salita, abbiamo costruito tantissimo oggi, lasciando a loro giusto qualche situazione limpida, ma è il nostro modo di giocare. Il Parma è sempre stato pericoloso in questo senso. Crediamo sempre di poter rimontare. Zapata secondo solo a Messi per gol? Straordinario, è concreto e segna con continuità, tutto il lavoro della squadra viene valorizzato grazie a lui. Ma tutti quanti hanno fatto una gran partita. Solo 3 punti dalla Champions? Non lo so, mancano ancora dei recuperi. Significa tutto e niente, possiamo giocarci il massimo come star fuori da tutto, ma ci portiamo dietro il pensiero della Coppa Italia. Questo ci tiene vivi e sul pezzo”, ha concluso.