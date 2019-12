© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, durante la sua intervista ai microfoni di TuttoAtalanta, trasmissione tematica di Bergamo TV, ha parlato anche di mercato:

"Io posso anche non aspettarmi niente, in questi anni non è arrivato molto. Il mercato di gennaio è difficile, non ci sono giocatori di valore che si muovono, alcuni sono fermi da molto tempo. Non sono io che mi devo aspettare rinforzi. Ogni sessione è un'opportunità per l'Atalanta per migliorarsi. Io non ho una mentalità statica, le squadre si evolvono. Ho una visione diversa di quello che è il mercato. Io sto benissimo così come sto, anche l'Atalanta deve capire come ragionare. Abbiamo dimostrato con un rosa ridotta di poter affrontare tante gare in sequenza".