Atalanta, Gasperini pre-Midtjylland: "L'Atalanta non ha mai preso sotto gamba una gara"

vedi letture

"L'Atalanta non ha mai preso sotto gamba una gara, non lo farà neanche contro il Midtjylland. Sarà una gara difficile perché sono difficili quelle in campionato, figuriamoci quelle di Champions. Rispetto all'anno scorso siamo messi molto bene, abbiamo la certezza di essere in Europa anche a febbraio dell'anno prossimo. Cercheremo sicuramente di migliorare la nostra posizione nella sfida contro l'Ajax". Questo il commento di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ai microfoni di Sky.