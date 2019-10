Atalanta, Gasperini: "Prestazione molto positiva, contenti del risultato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo sul Lecce, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Oggi abbiamo avuto tante occasioni da gol, forse abbiamo concretizzato meno di quello che è il risultato. Devo dire però la prestazione è stata molto positiva. Siamo contenti del risultato, della classifica e del nuovo stadio".

Il campionato che state facendo può essere lo slancio per la Champions?

"E' quello che sta succedendo. E’ chiaro che noi ci stiamo approcciati a questa Champions non bene a Zagabria, ma per il resto bene. Siamo dispiaciuti della sconfitta con lo Shakhtar ma è stata la partita migliore a livello tecnico di questi anni".

Squadra in forma dal punto di vista fisico.

"E' vero. Noi abbiamo avuto un inizio veramente buono per prestazioni. Siamo avvantaggiati per la squadra è cambiata poco rispetto all’anno scorso ma quello che stiamo vedendo è un’Atalanta di valore e che merita la classifica che ha".