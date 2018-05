Atalanta, Gasperini: "Prestazione notevole, col Milan ce la giochiamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato in casa della Lazio, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Radio Rai ha detto: "Abbiamo fatto una grande gara contro una Lazio lanciata verso la Champions, con tante occasioni create. C'è il rammarico per il risultato ma la prestazione è stata notevole, è stato bravo Strakosha ma noi abbiamo fatto bene. Atalanta-Milan? Può essere decisiva, ci arriviamo come speravamo in questa posizione, ce la giochiamo in casa e vedremo se sarà decisiva. Siamo venuti con l'intenzione di provare a vincere, la vittoria avrebbe chiuso al 99% la qualificazione ma va bene così, abbiamo affrontato una Lazio forte anche se due punti avrebbero voluto dire tanto".