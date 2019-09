© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, ospite del Secolo XIX, parla della prossima sfida al Genoa, in particolare del confronto con Andreazzoli e della volontà di Preziosi di rilanciare il club rossoblù: "Dopo le ultime brutte stagioni Preziosi aveva due strade: lasciare o rilanciare. Ha rilanciato e mi fa piacere, ama le sfide e sa fare calcio. Quindi può fare bene per il Genoa. Poi c'è il ritorno di Capozucca, di cui ho grande stima. Ha fatto un piccolo capolavoro ribaltando la squadra", ha detto il tecnico dell'Atalanta.

Andreazzoli: "Ho tanta stima di lui, ha saputo dare subito una impronta alla squadra. Anche in passato ha sempre messo in campo un gioco propositivo, sia con l'Empoli che con la Roma. La tendenza in Serie A è quella di un calcio che diverte, bello. Però resta fondamentale il risultato".