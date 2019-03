Atalanta, Gasperini: "Prima partita un'incognita, Parma mille motivazioni"

© foto di Giacomo Morini

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro il Parma. "Mancano 10 partite di campionato, siamo pronti a ricominciare dopo la sosta. La prima partita è sempre un'incognita: mentalmente bisogna resettare e ripensare al campionato. Dobbiamo rimanere concentrati sulla partita di domani e non pensare ad altro, il Parma è un'ottima squadra che ha mille motivi per fare bene. Cercheremo di ottenere il massimo, dovremo fare una grande partita per fare risultato".