Atalanta, Gasperini pronto a bocciare il mercato estivo: anche Lammers in bilico

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo aver completato l'acquisto di Maelhe dal Genk, l'Atalanta dovrà spostare l'attenzione sui giocatori in uscita. Oltre a Piccini, Mojica e Depaoli, che non hanno convinto Gasperini in questa prima parte di stagione, restano da valutare anche le posizioni di Sutalo e Lammers, giocatori su cui la Dea sta facendo una riflessione in vista del mercato di gennaio.