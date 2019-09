Atalanta, Gasperini: "Rammaricato, non deluso. Prestazione buona"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, analizza il ko contro il Torino ai microfoni del canale ufficiale del club: "Risultato che fa male per la prestazione che ha fatto la squadra, ma ci abbiamo messo un po' del nostro con alcuni errori e dobbiamo accettarlo, per quanto dispiace. La squadra saprà reagire bene".

Adesso c'è la sosta

"Questa sosta non piace a nessuno, non solo a me. È appena iniziato il campionato, vorresti andare avanti un po' di più ma è anche vero che quando si ricomincia avremo una serie di partite una più importante dell'altra".

Più rammaricato o deluso?

"Deluso no. Deluso è quando giochi male. Sono dispiaciuto perché abbiamo creato veramente tanto, andavamo forte contro un Torino che in difesa concede poco. Ma è il calcio, bisogna accettarlo. E quando c'è questo tipo di prestazioni poi riparti".