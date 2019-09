Atalanta, Gasperini: "Rammarico per non aver mantenuto il vantaggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è rammarico nelle parole di Gian Piero Gasperini per un risultato che non rispecchia gli sforzi prodotti dalla sua Atalanta contro il Torino, in una partita ricca di gol e colpi di scena. Queste le parole del tecnico atalantino, rilasciate ai microfoni di Radio Rai:

"In questa fase della stagione ci sono degli sbandamenti e abbiamo pagato a caro prezzo due calci piazzati nel contesto di una gara che l'Atalanta aveva sviluppato bene. Per quanto riguarda noi, questa sera abbiamo fatto tanto, perdere questo tipo di partite dispiace in modo particolare ma ci servirà per reagire e per ripartire più forti dalla prossima.

Abbiamo dimostrato di essere in condizione, abbiamo creato tanto contro una squadra come il Torino che concede poco. Credo sia un risultato abbastanza casuale dove il Torino ha dei meriti e noi dei demeriti. Il risultato è negativo ma la prestazione è positiva.

Meritavamo di essere in vantaggio più volte, e una volta ribaltato il risultato abbiamo preso un gol subito al primo calcio piazzato e questo ci ha tolto un po' di fiducia, anche se la squadra ha lottato fino alla fine. Non aver mantenuto il risultato di vantaggio è il rammarico più grosso.

Di occasioni molto nitide ne abbiamo subita anche qualcuna, ma quelle che abbiamo creato sono di gran lunga maggiori e questo ci ha fatto spendere molto.

Kjaer? Ha già fatto le visite ma andrà con la Nazionale danese e lo riavremo in gruppo tra una decina di giorni."