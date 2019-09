© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria importantissima per l'Atalanta sul campo della Roma per 2-0. Nel dopopartita ha preso la parola Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, in conferenza stampa affrontando nuovamente anche il tema del razzismo negli stadi: "Purtroppo quando si entra su questo argomento si rischia sempre. C'è molta gente che strumentalizza le parole. E' un campo delicato. Credo e mi associo a quello che hanno detto altri allenatori. Il razzismo è un male devastante e va da tutti combattuto. Quello che è successo domenica a Parma è stato più un episodio di maleducazione non so di quante persone e che non si può associare al razzismo. Poi detto questo va debellata anche la maleducazione, ma bisogna fare un distinguo. Mi da fastidio che sia dia del razzista a chiunque. Non credo che siano così tanti i razzisti, delle volte è più una questione di maleducazione. Ci sono gli strumenti per mandare i maleducati e i razzisti fuori dagli stadi".