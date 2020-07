Atalanta, Gasperini: "Record di punti meritato. Acciaccati? Speriamo in un po' di fortuna"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale al termine della vittoria per 1-0 ottenuta contro il Bologna: "Questa squadra meritava questo record di punti ed è quello che rimarrà di più nella storia. Era giusto che arrivasse a questi ragazzi".

Siete pronti per infrangerne altri?

"I record non finiscono mai e sono fatti per essere battuti ancora. E' una stagione eccezionale e il merito va ai ragazzi e alla loro mentalità anche in partite più difficili".

Paradossalmente per voi sembra più complicato affrontare squadre come Verona e Bologna, perché?

"Sono difficili perché sono squadre di valore e che giocano contro di noi con una rivalsa importante. Questo vuol dire che siamo cresciuti se stimoliamo questi sentimenti negli avversari, si vede anche nel contorno. E' uno stimolo anche per noi e un grande allenamento perché siamo costretti sempre a dare il massimo"

Lei ha un asso nella manica che si chiama Muriel...

"E' eccezionale perché ha le caratteristiche ideali per inserirsi e diventare determinante".

Sono usciti dal campo diversi giocatori acciaccati, come stanno?

"Dobbiamo avere ancora un pizzico di fortuna per qualche giorno visto che è andata bene fino a oggi. Speriamo che non sia niente di grave, quando le partite sono accese come quella di stasera è normale uscire con qualche contusione in più".