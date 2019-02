© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gaseprini ha parlato delle difficoltà che la sua squadra incontrerà nella sfida contro la SPAL: "Vincere queste partite in casa sarà determinante per il nostro campionato, perché ne avremo parecchie da qui alla fine. In questo momento tutte le squadre stanno dando il massimo, i punti cominciano a pesare di più. Questo tipo di gare viaggiano sul filo: dobbiamo essere bravi a leggere la partita, stare attenti e avere grande considerazione della Spal che è sicuramente una buona squadra con giocatori di valore".