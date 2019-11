Atalanta, Gasperini scherza: "CR7 fuori? Magari lo prestano a noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, stigmatizza con una battuta la possibile assenza di Cristiano Ronaldo contro l'Atalanta, nel match di domani contro la Juventus. "Magari ce lo prestano a noi (ride, ndr). Dove cadi, cadi bene. Vediamo domani. Per la Juventus parlano i numeri e i risultati, per noi è paragonabile alla sfida con il City, troveremo le stesse difficoltà. È una partita di per sé molto difficile. Noi vogliamo fare bella figura, abbiamo perso qualche giocatore e qualche punto ma è una partita che si commenta da sola. C'è un po' troppa fiducia, dobbiamo stare attenti. La Juve è una squadra forte. Dobbiamo essere pronti, è un'altra partita e giochiamo contro una squadra forte. Dobbiamo andare oltre ai nostri valori".