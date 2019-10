© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali della UEFA, Gian Piero Gasperini è tornato sul cammino, fin qui insoddisfacente, dell'Atalanta in Champions League: "Dopo la sconfitta di Zagabria, inaspettata nei numeri e per come è stata giocata, avevamo bisogno di prendere familiarità in una competizione come la Champions per dimostrare che non ci siamo arrivati per caso. Contro lo Shakhtar abbiamo fatto una partita giusta che abbiamo perso nei minuti finali aumentando il rammarico ma anche dandoci la consapevolezza che possiamo disputare delle partite importanti anche a questi livelli".