Atalanta, Gasperini: "Sconfitta non figlia dell'uscita dall'EL"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha analizzato la sconfitta interna contro il Cagliari ai microfoni di Radio Rai: "Il Cagliari ha fatto un'ottima gara, noi siamo mancati nella nostra caratteristica migliore. Non abbiamo avuto una buona organizzazione, non siamo riusciti a fare una buona partita, nonostante i giocatori abbiano profuso grande impegno. Forse tatticamente abbiamo avuto qualche problema, abbiamo provato soluzioni diverse, sono passaggi che dobbiamo fare in campionato. Non è andata bene, alla fine queste partite ti danno qualcosa di utile su cui pensare. Il pubblico è particolarmente vicino alla squadra, non penso sia il contraccolpo dell'uscita dall'EL, abbiamo avuto difficoltà tecnico-tattiche e non siamo riusciti a rimediarle. Tanti hanno giocato diverse partite, altri no, dobbiamo inserire al meglio i giocatori appena arrivati".