Atalanta, Gasperini: "Sconfitta sacrosanta, loro andavano il doppio di noi"

A Sky Sport, al termine della gara persa per 4-0 contro la Dinamo Zagabria, parla l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: "Più bravi a riconquistare palla, nel pressing, nella velocità, nell'intensità di gioco. Qualitativamente ha fatto benissimo, nel secondo tempo le cose sono andate un po' meglio, ma queste partite ci devono insegnare molto. Questa sera abbiamo avuto un impatto difficile, ma questa gara deve essere usata come sprone per il campionato. La Dinamo ci ha fatto neri, noi dobbiamo giocare con molta più velocità e intensità. Oggi loro andavano il doppio di noi".