Atalanta, Gasperini: "Scudetto? Non possiamo porcelo come obiettivo"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di SKY dopo il termine della partita sull'idea di poter vincere lo Scudetto. "Non possiamo porci questo come obiettivo. Quest'anno è stato particolare, siamo terzi per il secondo anno di fila. Ci sono due grandi squadre arrivate 10-12 punti dietro di noi, erano già forti e potrebbero diventarlo. Noi non partiamo con l'obiettivo dello Scudetto. Avremo qualcosa in più, poi dipenderà da molte cose".