Atalanta, Gasperini: "Secondo gol casuale, ci abbiamo messo del nostro"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Bologna: "Come numero di occasioni eravamo più presenti nel secondo tempo, oggi ne abbiamo sbagliate troppe come ad inizio gara. Ci abbiamo messo del nostro, peccato. I ragazzi stavano bene dopo la Champions, sicuramente c'è stata deconcentrazione sui loro gol. Anche il gol del 2-0, è stato abbastanza casuale".

È la squadra che va avanti.

"Quando questa situazione si ripete tante volte vuol dire che hai difficoltà. Abbiamo perso già tanti punti per le occasioni create, ti penalizza in qualche modo. Oggi era una partita da non perdere".

Come si migliora?

"Difficile dirlo, alcune occasioni sono state molto nette. Di solito siamo attenti in fase difensiva, oggi gli abbiamo lasciato almeno un'occasione, nel primo gol siamo stati ingenui".

Malinovskyi?

"Ha avuto tante occasioni importanti, è un ottimo giocatore. Alterna delle grandissime giocate a qualche errore. Lui è sicuramente forte".

Riesce a pensare a domani?

"Mi dispiace molto, in campionato per motivi diversi abbiamo lasciato troppe partite per strada. Ti penalizza fortemente, però siamo lì e vediamo. L'Atalanta ha tanti giovani da valorizzare e da portare avanti".