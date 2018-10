Atalanta, Gasperini: "Serve continuità. Parma buona squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Parma, decima giornata del campionato di Serie A. "La vittoria di Verona ha dato fiducia ed entusiasmo a tutti: in settimana abbiamo lavorato bene. Sarebbe importante tornare a vincere in casa. E sarebbe fondamentale trovare conferme e continuità. Noi dobbiamo avere la concretezza mostrata altre volte, meno ultimamente in questa prima parte di campionato. Speriamo che la gara di Verona ci abbia sbloccato sotto questo aspetto”.

Di fronte ci sarà il Parma che ha cominciato bene la stagione. "Il Parma è una buona squadra, è partita bene e in trasferta ha già ottenuto due vittorie importanti. È senz'altro una squadra insidiosa: tutti partecipano alla fase difensiva ed è pericolosa nelle ripartenze, dovremo essere attenti e molto concentrati, senza dare nulla per scontato perché in questo campionato ogni partita è difficile. Noi per migliorare la nostra classifica abbiamo bisogno di fare una striscia positiva e la partita di domani è molto importante per dare continuità".