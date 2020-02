© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha analizzato ai canali ufficiali dei nerazzurri la vittoria di oggi contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Oggi abbiamo sfatato un altro tabù, ci voleva. E abbiamo ottenuto tre punti molto importanti per la nostra classifica. Siamo stati bravi, magari non brillantissimi nel gioco, ma il risultato finale è giusto perché abbiamo sicuramente creato più dei nostri avversari. Ora c'è la Roma, poi il Valencia. Dobbiamo continuare a lottare di partita in partita, sempre concentrati".