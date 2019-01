Atalanta, Gasperini: "Siamo stati superiori alla Juve, senza presunzione"

Tre reti per spazzare via la Juventus e interrompere una maledizione lunga 14 anni: l'Atalanta, grazie alla doppietta di Zapata e alla rete di Castagne, ipoteca la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico Gian Piero Gasperini che non nasconde la soddisfazione per il risultato raggiunto: "I gol sono di qualità, come tutto il resto del gioco. L'Atalanta non corre e basta. Come si batte la Juventus? Non c'è un segreto, ci sono modi di interpretare la partita. Abbiamo sempre pensato che difendersi e basta sarebbe stato un suicidio, anche perché le partite le perdi lo stesso contro di loro. Bisogna sì difendere con intensità ma soprattutto giocare bene contro la Juventus, con qualità e cercando di fare gol perché loro uno te lo fanno, non stasera però (ride ndr). La Juventus ha mille risorse, non devi mai rinunciare anche a prenderti dei rischi. I ragazzi sono stati bravissimi a farlo, ma ci riesci solo se hai giocatori importanti come ci sono all'Atalanta".

Qual è il segreto del gruppo?

"C'è il lavoro, un gruppo che si diverte da qualche anno insieme e conosce tutte le situazioni, e poi ci sono ragazzi forti che sanno giocare a calcio e possono fare partite come quelle di stasera. Nell'ultimo periodo le nostre prestazioni sono impreziosite dalla qualità di Zapata o di Gomez, purtroppo abbiamo perso Ilicic però è andata bene lo stesso. In una squadra che fa il suo, avere questi giocatori in attacco cambia tutto".

Dal pareggio in campionato alla vittoria in Coppa Italia.

"Ogni partita è diversa, in campionato siamo andati subito in svantaggio. Comunque nelle partite contro la Juventus di solito non domini ma soffri e se ti va bene fai risultato. I bianconeri hanno sempre il predominio e riesci a fargli male sulla disattenzione. Questa sera però abbiamo giocato proprio meglio e siamo stati superiori, senza essere presuntuosi".

Quanto vale Zapata?

"Non lo so, per fortuna le cifre non sono quelle che posso elencare io. Sta facendo delle cose straordinarie, è un attaccante fantastico e se chiuderà la stagione con questa continuità entrerà tra quelli che sono gli attaccanti più pagati".