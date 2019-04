Atalanta, Gasperini: "Siamo virtualmente sesti, non sbagliamo ora"

"Abbiamo sfidato tutte le grandi in casa, ora l'obiettivo è quello di sfruttare la gara casalinga per arrivare più in alto possibile". Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, presenta la gara contro il Bologna in conferenza stampa: "Siamo virtualmente sesti e non dobbiamo sbagliare. Ora come ora, ogni partita è difficile e non solo per noi. È complicato fare una serie positiva, chi ci riesce avrà un vantaggio decisivo

Tante partite brutte.

"Io ne vedo molte belle, il risultato in questo momento conta molto. In casa dobbiamo sfruttare episodi come palle inattive che da un po’ non ci aiutano come in passato. Ora serve tutto, anche prestazioni di chi ha giocato meno. Vincere adesso fa fare salti doppi".

Difficoltà sulle punizioni dirette.

"Da anni direi... Comunque le difese sono più attente anche. Non abbiamo molte opportunità. Si vedono meno calci piazzati. Si va a periodi, ci andiamo vicino spesso".

425 passaggi con il 90% di precisione.

"Abbiamo fatto bene dopo il loro gol, costruendo le azioni molto bene. E il secondo tempo ottimo. Purtroppo dobbiamo sempre rimontare, ma abbiamo dei concetti giusti".

Freuler ha fatto grandi giocate e assist, come anche il Papu. Dobbiamo ancora aggiungere altro, ogni partita.

"Il Bologna è in fiducia, Mihailovic ha riacceso e messo ritmo alla squadra. Un grande cambio di marcia".

Come sta Toloi?

"Spero si alleni oggi, domani no sicuramente. Gli altri bene, anche Ilicic. Si è riposato bene".