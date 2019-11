© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così ai canali ufficiali del club il ko subito contro il Cagliari: “Nel primo tempo andavano più forte di noi soprattutto in mezzo al campo. Oggi non siamo partiti bene, l’episodio di Ilicic ci ha messo in grande difficoltà. Poi nel secondo tempo la squadra è stata brava anche in condizioni di difficoltà, è la dimostrazione che fisicamente avevamo le energie giuste, ma nel primo tempo non abbiamo avuto un buon approccio. Rimane un po’ di delusione perché questa partita non ci voleva, siamo stati un po’ presuntuosi ed è una cosa che ci dobbiamo togliere. Quando giochi così tanto è normale, i ragazzi non sono macchine e perdere così ci può far reagire nel modo migliore”.

Sul Manchester City: “È una partita difficilissima, abbiamo visto anche ieri che valore ha, sono giocatori di grandissima qualità e noi soffriamo un po’ questo aspetto. Abbiamo sempre un passo un po’ più lento contro i giocatori veloci e tecnici. Dobbiamo stare attenti perché il City ha tutte le componenti migliori”.