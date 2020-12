Atalanta, Gasperini: "Sono in debito con Muriel. L'ho visto un po' triste nelle ultime settimane"

A margine della vittoria per quattro reti a uno sulla Roma, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che valore ha l'abbraccio con Ilicic, e soprattutto questo gol?

"È un giocatore che se recuperiamo al meglio ci fa fare un grande salto di qualità. Non è che abbia fatto male sinora, ma è un po' discontinuo, ha alternato momenti buoni ad altri meno buoni. Col passare del tempo è sempre più solido, in settimana ha fatto allenamenti strepitosi. Oggi era previsto che subentrasse per togliergli un po' di pressione, ed è evidente che abbiamo bisogno di lui. Sono molto contento anche di Malinovskyi e Miranchuk, che fino a martedì era sotto Covid. Se recuperiamo questi abbiamo più chance di fare bene".

Cos'è successo all'intervallo?

"Nel primo tempo abbiamo preso gol dopo cinque minuti e loro hanno avuto un'altra palla sulla quale Spinazzola ha colpito il palo. Ma la partita l'abbiamo tenuta noi, siamo stati poco pericolosi, e la Roma era difficile da superare perché erano molto raccolti. Noi i presupposti li abbiamo messi già nel primo tempo, perché la squadra giocava".

Perché è stato escluso Gomez?

"Se si arrabbia un allenatore è una cosa, se si arrabbia il presidente è più difficile. Non parlo più di questa cosa, la aggiusterà la società per conto suo. Siete un po' pesanti se mi fate una domanda così dopo una vittoria del genere".

Temeva che tutte queste chiacchiere potessero influire sulla prestazione?

"Nel frattempo abbiamo giocato ad Amsterdam, con la Fiorentina e abbiamo vinto, con la Juventus abbiamo fatto una grande figura. L'Atalanta in questo momento, anche per rispetto di tutti questi ragazzi, merita che si parli della prestazione di oggi. Affrontavamo una squadra in grande forma, che sta segnando molto. Per come è finita mi sembra doveroso spostare un po' l'attenzione".

Ilicic e Muriel li metterà dentro sempre nella ripresa.

"Il calcio è fatto di momenti. Giocare la Champions settimanalmente come abbiamo fatto quest'anno non è semplice, le partite di campionato le recuperi più rapidamente di queste gare. Abbiamo avuto qualche problema anche legato al Covid".

E quel tocco di Muriel?

"Fa cose che sono incredibili, in allenamento gli ho fatto fare certe cose davanti al portiere, che sono sicuro farà anche in partita".

Potrà essere decisivo anche dall'inizio?

"Sono in debito con lui, ha delle accelerazioni che quando gli avversari fanno un po' fatica lo rendono decisivo. Avrei dovuto impiegarlo dall'inizio qualche volta in più, ma lui si deve sentire un giocatore importantissimo di questa squadra. Io non credo molto nel turnover, hai cinque giocatori di movimento che fanno un'ora di partita, o settanta minuti. Lui è un giocatore che vale i titolari, anche se parte spesso dalla panchina. Ha fatto diciotto gol l'anno scorso. L'ho visto un po' triste in queste settimane, mi spiaceva molto, anche se spero che questo gol gli restituisca il sorriso".