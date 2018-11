Atalanta, Gasperini: "Sosta ha pesato, non eravamo in condizione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta subita in casa dell'Empoli in rimonta, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Sulla dinamica del secondo gol, sembrava una giornata giusta che non rispecchiava quello che era successo in campo, il risultato era casuale, speravo di arrivare a fine primo tempo così ma abbiamo preso gol, poi è stata una sofferenza, una brutta giornata per noi. L'espulsione di Ilicic? Abbiamo avuto spesso i contropiede ma non li abbiamo sfruttati bene, siamo stati in difficoltà su ogni palla che arrivava in area, non eravamo in giornata, non eravamo in una buona condizione fisica e mentale e abbiamo fatto una brutta partita. Colpa della sosta? La sosta ci ha creato problemi, tanti sono andati via, pochissimi hanno giocato, ho avuto la sensazione che non eravamo in grande condizioni, forse c'è stata un calo mentale dopo i tanti elogi e la gara con l'Inter".