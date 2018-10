Atalanta, Gasperini: "Sosta utile per ritrovare le energie"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Chievo: "La sosta è arrivata in un momento difficile per noi ma è stata utile per ritrovare energie. Abbiamo la possibilità di migliorarci molto e di ripartire con fiducia".

Sul Chievo: "Sarà una partita delicata per tutti, ma abbiamo fiducia: ripartiamo dalle cose che sappiamo fare bene. La nostra intenzione è di superare quelle situazioni che ci hanno impedito finora di fare punti: facciamo affidamento sul nostro gioco e sul nostro modo di fare le partite.Sarà una gara con parecchie insidie, basta vedere le partite fatte dal Chievo, sempre molto equilibrate".

Su Ventura: "Credo che abbia miliardi di motivazioni per poter ripartire e il Chievo gli ha offerto una bella opportunità".