Atalanta, Gasperini: "Spero non arrivi l'offerta indecente per Zapata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a Sky Sport il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche di Duvan Zapata: "L'unica offerta indecente potrebbe arrivare per il colombiano, al momento non c'è e speriamo che non arrivi. Dovesse arrivare la società dovrà controbattere al meglio".