Atalanta, Gasperini: "Spremuto il vivaio, per salire serve il mercato"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, parla al Corriere di Bergamo commentando anche le possibili strategie sul mercato del club: "Cosa serve per non deludere la piazza? Chiarezza e condivisione nella programmazione. E progettualità, senza snaturare la filosofia nerazzurra. Se decideremo di puntare in alto, allora gioco forza il club dovrà intervenire per rimpiazzare con calciatore di qualità chi se ne andrà. Senza calcolare che rispetto a due anni fa abbiamo perso almeno sette giocatori importanti. La continuità? Ogni nuova stagione è una nuova storia, e la cosa non mi spaventa. So benissimo dove sono e quali sono le esigenze per un club come il nostro. L'alternativa a puntare in alto? C'è la strada di continuare a valorizzare i giovani, ma non puntando sul vivaio. E non perché il nostro settore giovanile sia di basso livello. Ma serve tempo, perché il vivaio lo abbiamo spremuto. Avevo in rosa Barrow, Bastoni e Melegoni, calciatori di 19 anni. Non posso lanciare ragazzi di 17. Quindi? Anche qui entra in campo il mercato che, quest'anno, sarà molto importante".