Atalanta, Gasperini: "Squadra motivata per l'Europa League"

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della sfida tra Atalanta e Genoa, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Quando hai in rosa giocatori di valore ci possono essere periodi più favorevoli per uno o per l'altro ma tutti stanno dando il loro contributo. Non ho visto cali di tensione ma comincia a fasi sentire il caldo, questa squadra è concentrata e vuole raggiungere l'Europa League anche se non sarà semplice perché ci attendono gare ostiche"