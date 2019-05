Atalanta, Gasperini: "Squadra straordinaria, ha cancellato ogni alibi"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria col Genoa, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così dell'inarrestabile corsa dei suoi ragazzi: "Non abbiamo pressione, durante la settimana pensiamo agli obiettivi, tutti quanti. Abbiamo voglia di arrivare presto a giocare le partite. Vediamo anche noi la classifica, cosa potrebbe succedere e cosa è possibile. Noi possiamo andare in Champions. Ci giocheremo la Coppa Italia, ma abbiamo tre punti di vantaggio. Siamo a un passo dall'Europa League, se vogliamo a un passo dalla stagione sarebbe già stato un grandissimo traguardo. Il complimento migliore ai miei giocatori è che sono straordinari, per come giocano da tantissimo tempo. Hanno tolto gli alibi del calcio, giocare dal 25 luglio, giocare tre partite per volta, giocare a Reggio Emilia".

