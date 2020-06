Atalanta, Gasperini: "Stagione spezzata da una tragedia mondiale, abbiamo grandi stimoli"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky, parla così della ripresa del campionato: "Per quanto ci riguarda gli stimoli saranno molto forti. Questa era una stagione importante, spezzata da una tragedia mondiale. Abbiamo subito questo virus in tutto il mondo. Per questo motivo certe polemiche fanno ancora più male. Giocare senza pubblico toglie tantissimo al calcio. È un esigenza per far ripartire il calcio, che è un industria. Sarà un calcio diverso ovviamente. Le 5 sostituzioni sono una novità, come il fatto di giocare con temperature alte. È così per tutti, non dobbiamo cercare alibi"