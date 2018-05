Atalanta, Gasperini: "Strakosha super, sofferto poco e creato tanto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanata Gian Piero Gasperini ha parlato al termine del match pareggiato 1-1 sul campo della Lazio. Grande soddisfazione per la prestazione offerta dalla sua squadra, ma anche un po' di rammarico per non essere riusciti a vincere la gara: "Oggi abbiamo fatto una grande partita, resta solo un po' di rammarico per le tante occasioni create che non siamo riusciti a concretizzare e perché avremmo anche potuto chiudere il discorso per l'Europa. Comunque lo considero un ottimo punto e domenica prossima a Bergamo contro il Milan ci faremo trovare pronti: ci aspetta una gara importantissima. Mancano due partite e le giocheremo al meglio".

L'Atalanta anche al cospetto della Lazio ha costruito gioco e creato tanto, dimostrando di attraversare un ottimo momento. "Devo dire che Strakosha è stato super in alcuni interventi. Si vede che oggi doveva andare così. Soprattutto Gomez è stato sfortunato, avrebbe meritato il gol per la gara che ha fatto. In generale abbiamo sofferto poco e creato tanto, specialmente all'inizio e nel finale abbiamo fatto veramente molto bene", le parole riprese dal sito ufficiale nerazzurro.