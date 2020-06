Atalanta, Gasperini studia le alternative in caso di forfait di Palomino: idea Caldara o Sutalo

Fastidio al retto femorale per José Luis Palomino. Una brutta tegola per l'Atalanta che sta preparando il ritorno in campionato previsto domenica prossima, calcio d’inizio alle ore 19.30, contro il Sassuolo. Una tre giorni importanti per i nerazzurri che tre giorni dopo invece sfideranno la Lazio sempre in casa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Gasperini starebbe pensando alle alternativa con Mattia Caldara principale indiziato oppure non sarebbe da escludere nemmeno l’idea del giovane classe 2000 Bosko Sutalo.