Atalanta, Gasperini su Cristante: "Con noi percorso fantastico"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Roma-Atalanta, il tecnico orobico Gian Piero Gasperini ha parlato anche del rapporto che lo lega a Bryan Cristante, per la prima volta suo avversario: "Con noi ha fatto un percorso fantastico, mostrando maturità sia come giocatore come come ragazzo. Io gli auguro di diventare un giocatore importante, per la Roma e per la Nazionale".