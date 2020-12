Atalanta, Gasperini su Ilicic: "Se lo recuperiamo ci fa fare il salto. Strepitoso in allenamento"

Nel corso dell'intervista post-gara a Sky, Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha così parlato di Josip Ilicic: "Se lo recuperiamo al meglio ci fa fare il salto di qualità e lo sappiamo tutti. Non ha fatto male finora ma è stato discontinuo, alternando momenti buoni ad altri meno, sia in allenamento che in partita. Se non gli riusciva qualcosa gettava la spugna ma ora è solido, in settimana ha fatto allenamenti strepitosi.

