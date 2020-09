Atalanta, Gasperini su Piccini: "Mi preoccupa, da capire se tornerà presto o ci mette in difficoltà"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Lazio. Il tecnico ha espresso preoccupazione in particolare su uno dei nuovi acquisti: "Al momento ci sono Mojica e Lammers che sono appena arrivati, mi sento di dire che possono fare qualche spezzone. Non sono preparati per giocare dall'inizio. Quello che mi preoccupa di più è Piccini, si allena in modo differenziato da 3-4 settimane. Dobbiamo capire se è un giocatore che può tornare presto utile, altrimenti ci mette in difficoltà".