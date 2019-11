Atalanta, Gasperini sul Brescia: "Temiamo la loro disperazione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Brescia, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato del momento delle rondinelle: "Temiamo la loro disperazione, il momento che vivono. Può essere una forza ma anche un pericolo, ci conviene concentrare le risorse su noi stessi per fare una buona gara. Balotelli? Non so, è un problema del Brescia. Ci prepariamo sia se ci sarà, sia no. A me è piaciuta la sua scelta di quest'anno, poteva essere positiva, ma poi bisogna sempre vedere il risultato".

