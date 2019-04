Atalanta, Gasperini sul Papu Gomez: "Ora è pronto per il Barcellona"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Queste alcune battute: "Un aggettivo per Gomez? Uno non basta. Il Papu è l'esaltazione dell'ex finalizzatore, aveva segnato 16 gol, che diventa tuttologo. Uomo squadra, faro, catalizzatore. Ora è pronto. Per cosa? Per il Barcellona, fidatevi".