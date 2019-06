© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono onorato della proposta avanzata dal Sindaco Giorgio Gori. Essere candidato a ricevere la cittadinanza onoraria di Bergamo non è solo una cosa straordinaria, ma anche un grande orgoglio. L'Atalanta, Bergamo ed i bergamaschi sono tra loro imprescindibili, orgogliosi gli uni degli altri con un senso di appartenza incredibile: anche per questo i traguardi che abbiamo raggiunto sono stati eccezionali".

È il commento di Gian Piero Gasperini raggiunto in vacanza dalla notizia riguardante la proposta della sua candidatura a cittadino onorario di Bergamo.