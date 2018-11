Atalanta, Gasperini: "Tornare all'Inter? Non in quelle condizioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da DAZN, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche del suo passato all'Inter, avversaria degli orobici nella prossima giornata di Serie A: "Una volta con l'Inter nella partita di Champions contro il Trabzonspor rinunciai alle mie idee ma il giorno dopo dissi subito che così non volevo giocare. Tornare a Milano? Non in quelle condizioni, così no. Io dico sempre che in quelle squadre devi arrivare molto forte e credibile per affrontare qualunque cosa accada. Quella era una squadra che aveva problemi, in quell'ambiente devi arrivare credibile o spalleggiato fortemente dalla società".