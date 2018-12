Atalanta, Gasperini: "Udinese ha valore. Dimentichiamo le sconfitte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Udinese in programma per domani alle 15 alla Dacia Arena: "Non ci sono partite facili per nessuno, è un campionato in cui la classifica è molto corta e tutte le squadre hanno difficoltà a trovare continuità. Bisogna dimenticarsi in fretta sconfitte o vittorie e pensare a una gara per volta. Le prossime cinque partite daranno uno scenario più chiaro. La squadra anche nelle sconfitte ha fatto delle buone partite e da qui bisogna ripartire. L'Udinese è una buona squadra, sarà una partita aperta a tutti i risultati, i bianconeri hanno indubbiamente dei buoni giocatori, un organico di valore".