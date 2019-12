© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del match stravinto contro il Milan, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Questa è una partita che rimarrà perché un risultato così eclatante nei confronti di una big come il Milan era inimmaginabile. L'Atalanta però è una squadra forte, quando ha la concentrazione e recupera tutti i giocatori riesce a fare delle prestazioni che per i nostri tifosi rimane indimenticabile. Abbiamo tanti impegni, abbiamo il campionato, abbiamo, la Coppa Italia e abbiamo la Champions: cerchiamo di stare dentro a tutti. I ragazzi hanno l'umiltà giusta e ambizione".

La forza dell’organico.

"Questo è forse l'aspetto più eclatante di questa nostra squadra. Da tutto l’anno e in precedenza fa tanti gol. E' il miglior attacco da due anni della Serie A. Vuol dire che non c’è solo un bravo tecnico ma ci sono i giocatori molto forti e di grande qualità che forse possono giocare tranquillamente in una big".