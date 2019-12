Atalanta, Gasperini: "Usciamo da questa gara scontenti del risultato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match perso contro il Bologna, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di Sky Sport: "Oggi è un'altra partita rispetto alla Champions. Usciamo da questa gara scontenti del risultato. Abbiamo creato molte opportunità ma non siamo stati concreti. Abbiamo regalato il primo gol".

Le assenze?

"Le assenze erano pesanti comunque ma l'abbiamo buttata via. In campionato è successo qualche volte e questo ci penalizza nella classifica. La Champions è una cosa ma non è che possiamo vincerla".

Questione di concentrazione?

"Non è questione di concentrazione. I ragazzi hanno fatto la loro partita, qualcuno ha fatto bene e qualcun altro ci ha messo un po' di tempo a recuperare la gara. Dopo siamo cresciuti tutti. La prestazione l’abbiamo fatta, occasione ne abbiamo avuta. Era un dovevamo che dovevamo evitare".

Zapata?

"Questo è stato il tormentone di questi mesi. Adesso vediamo. Si sta curando all’estero da un fisioterapista di sua fiducia. L'importante è che quando torni che sia guarito definitivamente".