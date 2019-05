Atalanta, Gasperini: "Vicini al traguardo, c'è un po' di tensione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche della possibilità di chiudere il campionato al terzo posto e sulle emozioni della vigilia: "Domani, anche se abbiamo un avversario da superare, è evidente che una nostra vittoria metterà il punto a questa stagione esaltante. Bisogna farla, dipendiamo da noi, non abbiamo necessità di ascoltare gli altri campi. Paradossalmente potremmo anche arrivare terzi, renderebbe ancora migliore la stagione. Quasi impossibile arrivare quarti. Sarebbe ancora più straordinario essere sul podio. C'è un po' di tensione, positiva, perché siamo vicini al traguardo. Il nostro obiettivo massimo, prima, era l'Europa League. Non pensavamo di arrivare in Champions a una giornata dalla fine. C'è un po' di attesa per domani".