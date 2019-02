Atalanta, Gasperini: "Vittoria che ci proietta in alto. La squadra è matura"

Fonte: atalanta.it

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale del club orobico dopo la vittoria contro il Cagliari: "I successi sono tutti importanti, questo di più perché ci proietta molto in alto in classifica. Abbiamo vinto una partita diversa dalle ultime, meno bene ma giocando come dovevamo contro una squadra che ci impediva di fare il nostro gioco. Ci dà un senso di maturità e di forza. La classifica? La conosco, però è ancora molto presto. Abbiamo ottenuto risultati importanti, questa vittoria ci dà ancora più consapevolezza ma ci sono molte cose da migliorare. Le partite sono ancora troppe per gettare giù la maschera però ci crediamo tanto. Sono state tre partite dure in 8 giorni. Qualcuno era un po' affaticato ma le abbiamo affrontate con la mentalità giusta. Questo perché ho la sensazione che la squadra sia molto forte caratterialmente e ci crede".