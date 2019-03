Atalanta, Gasperini: "Vittoria che vale doppio, una grande prestazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Parma in rimonta, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Questa è una grande prestazione, una vittoria importante per la classifica e una prestazione di grande livello. Il Parma è una squadra difficile, veloce nelle ripartenze, per questo è una gara che ci dà fiducia per il resto del campionato. Il Parma è stato un avversario insidioso per noi, ha avuto qualche situazione pericolosa, quando sbagliavamo erano pronti a colpirci per questo la nostra prestazione vale ancora di più, è una giornata buona. Europa? C'erano 4 mila persone da Bergamo, per noi sono un'adrenalina che forse poche squadre in questo momento hanno, è un vantaggio e ce lo godiamo".