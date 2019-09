Atalanta, Gasperini: "Vittoria meritata. Rigore? Episodi strani nel calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una vittoria ottenuta al fotofinish per lanciarsi con entusiasmo nell'avventura Champions: l'Atalanta batte il Genoa per 2-1 allo stadio Luigi Ferraris grazie alle reti di Muriel e Zapata e sale a quota 6 punti in classifica. Una settimana, quella che verrà, da ricordare per Gian Piero Gasperini che si gode il successo contro la sua ex squadra: "E' stata una partita combattuta, abbiamo trovato un bel Genoa. L'Atalanta però è stata brava e abbiamo meritato la vittoria. Il gran gol di Zapata ha ristabilito il risultato secondo me giusto. Peccato per il calcio di rigore subìto, sono situazioni difficili da accettare e nel nostro calcio stanno accadendo troppi episodi strani: bisogna porvi rimedio" ha sottolineato il tecnico atalantino ai microfoni di Dazn. Una partita, quella contro il Genoa, che potrebbe avere risvolti negativi in ottica Champions visto il grande sforzo profuso, ma Gasperini è convinto che non sarà così. "La squadra sta bene, ci ha sempre creduto e ha giocato bene: aver vinto con personalità è un gran segnale per noi anche se ci è mancata un po' di lucidità negli ultimi venti metri" ha concluso.